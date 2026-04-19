"Se reían de nosotros": Viuda del cabo Nain y situación que vivió en la audiencia de formalización del segundo imputado

19 abr. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del sábado pasado, el Tribunal de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Francisco Painevilo Maldonado, imputado por el asesinato del suboficial mayor Eugenio Nain Caniumil, hecho que ocurrió en octubre del año 2020.

Dahiana Pereira, viuda del suboficial mayor Naín, conversó con Meganoticias Siempre Juntos y contó que estuvo presente en la audiencia de formalización del segundo imputado.

"Fue duro. Yo en ese momento sentí mucha rabia de verlo ahí, cómo se reía, los familiares de él se reían, pasaban por el lado de uno y se reían. Para mí, en lo personal, fue duro, me salió llanto", relató Dahiana respecto a la situación que vivió en la audiencia.

"Espero que paguen en vida"

La viuda del suboficial mayor Naín contó que en todos estos años ha recibido el apoyo de Carabineros para sobrellevar la pérdida de su marido.

Asimismo, recalcó que "yo voy a llegar hasta el final" en el caso del fallecimiento de su esposo, ya que aún falta encontrar al tercer imputado, identificado como Carlos Cancino, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Dahiana Pereira también agradeció el apoyo que ha recibido de otras viudas de funcionarios de Carabineros, indicando que "han sido un apoyo incondicional".

Al ser consultada sobre qué espera por la futura detención de Cancino, afirmó que "yo sé que tarde o temprano va a caer, yo sé que las policías no van a descansar hasta lograrlo".

"Yo espero que paguen en vida todo el sufrimiento que me han dado a mí, a mi hijo y a mi hija. Espero que caiga toda la ley", concluyó la viuda del suboficial mayor Naín respecto al futuro de los imputados por la muerte de su esposo.

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