Encuentran sin vida a adulto mayor de 82 años que estaba desaparecido en Curacautín

18 abr. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un lamentable desenlace tuvo la búsqueda de un adulto mayor que se encontraba extraviado desde hace más de una semana en la comuna de Curacautín, región de La Araucanía, ya que personal de Carabineros confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida.

La víctima fue identificada como Heriberto Cofré Reyes, de 82 años. Su desaparición fue denunciada por familiares el 8 de abril en la 5° Comisaría de Curacautín, luego de que saliera de su hogar con destino al centro de la comuna y no regresara.

A raíz de la denuncia por presunta desgracia, se activó un amplio operativo de búsqueda que involucró a familiares, cercanos, voluntarios de Bomberos, personal municipal, efectivos del Ejército y funcionarios de Carabineros, sin resultados positivos durante varios días.

Se informó que el cuerpo fue encontrado a cuatro kilómetros del último punto donde había sido visto, en un sector donde se realizaban rastreos en canales y cursos de agua.

¿Qué dijo Carabineros?

El mayor de la 5° Comisaría de Curacautín, Patricio Ávalos, explicó a Radio Bío Bío que el hallazgo se produjo cuando el personal policial, “mientras procedía a la búsqueda por canales y ríos del sector, pudo percatarse de la presencia de un cuerpo semisumergido de un adulto mayor y con características similares a la persona buscada”.

Posteriormente, familiares directos concurrieron hasta el lugar para confirmar la identidad. Según detalló el oficial, “posterior a esto, se constituyen el hijo y el nieto de la persona extraviada, quienes logran reconocer las vestimentas y las características físicas de la persona buscada”.

Por disposición del fiscal de turno, el Cuerpo de Bomberos de Curacautín efectuó el rescate del cuerpo, mientras que la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias investigativas en el sitio del suceso. En tanto, el Servicio Médico Legal trasladó el cuerpo hasta Temuco para realizar la autopsia y determinar la causa de muerte.

Todo sobre Región de La Araucanía