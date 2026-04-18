Incautan subametralladora en operativo antidrogas cerca de plaza y colegio en Pudahuel

18 abr. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Personal del Equipo del Modelo Territorial Cero de la Bicrim Pudahuel logró la detención de un sujeto vinculado a la comercialización de sustancias ilícitas, quien operaba al interior de un domicilio ubicado en las cercanías de la Plaza del Carmen, en la población Santa Teresita de la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El procedimiento fue realizado en coordinación con la Fiscalía Occidente y contó con el apoyo del municipio, permitiendo recuperar un espacio público que se encontraba tomado por la venta de drogas en el sector.

Incautan subametralladora artesanal

Desde la PDI se indicó que en el lugar también existe un establecimiento educacional, el cual se veía afectado por las incivilidades asociadas al consumo y comercialización de drogas, situación que generaba preocupación entre estudiantes y apoderados.

Al respecto, el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim Pudahuel, destacó que durante el operativo, “se pudo incautar droga dosificada y dinero en efectivo, sin embargo, lo más llamativo de lo incautado fue una subametralladora -replica de un modelo TEC 9- con su respectivo cargador calibre 380, así como 66 cartuchos de dicho calibre, por lo que el retiro de esta arma y la detención del sujeto permite recuperar el espacio público a los vecinos”.

Según indicaron desde la PDI, el procedimiento permitió devolver mayor tranquilidad a la comunidad y recuperar el uso de la plaza para los vecinos del sector.

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