Choque de alta energía en Ñuñoa dejó una persona fallecida y otra lesionada: Conductor que provocó el impacto estaba ebrio

18 abr. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito ocurrió en horas de la noche de este viernes, dejando como resultado un adulto fallecido, un vehículo severamente dañado y un peatón lesionado.

El siniestro, catalogado como de alta energía por su violencia e impacto, ocurrió en Avenida Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, y obligó al despliegue de múltiples unidades de emergencia en el lugar.

¿Qué se sabe del accidente vehicular?

Según los antecedentes recopilados en el lugar, el primer vehículo circulaba por Avenida Irarrázaval en sentido poniente a oriente cuando su conductor perdió el control de la máquina. La pérdida de control derivó en una colisión directa contra un segundo automóvil que también transitaba en el mismo sentido, generando un impacto de gran magnitud que se extendió más allá de los dos vehículos involucrados.

Debido a la alta energía del choque, las consecuencias no se limitaron a los ocupantes de los autos. Un peatón que se encontraba sobre la calzada al momento del accidente resultó alcanzado por el impacto, sumándose así como una tercera víctima del siniestro.

Producto del impacto, el conductor del vehículo que fue chocado resultó fallecido. Los equipos de emergencia que acudieron al lugar realizaron todas las maniobras de reanimación y primeros auxilios disponibles; sin embargo, la víctima perdió la vida momentos más tarde, pese a los esfuerzos del personal de salud.

La persona lesionada, una mujer, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud está siendo monitoreado por el equipo médico a cargo, aunque por el momento no se han entregado más detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución clínica.

Las autoridades establecieron que el conductor del primer vehículo, aquel que desencadenó la colisión al perder el control, se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. El sujeto fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la justicia, enfrentando los cargos correspondientes por conducción bajo la influencia del alcohol y sus consecuencias.

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