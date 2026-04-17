Estudiante es detenido tras detonar petardo en sala de clases en Los Ríos: Hay cuatro alumnos heridos

17 abr. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante de segundo medio fue detenido luego de activar un artefacto pirotécnico al interior de una sala de clases en un colegio de la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante la jornada de este viernes y dejó a cuatro alumnos lesionados producto de la explosión del dispositivo, específicamente un petardo.

Hirió a sus compañeros y fue detenido

Según informó la Fiscalía de Los Ríos, el adolescente manipuló el artefacto dentro del aula, generando una detonación que afectó directamente a sus compañeros.

De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, se trató de un alumno de segundo medio, quien “utilizando y activando un fuego pirotécnico en la sala de clases, provocó lesiones al menos a tres de sus compañeros”.

El fiscal Daniel Soto confirmó que “por este hecho fue detenido el adolescente involucrado e informado de sus derechos, y el día de hoy será objeto de la audiencia de control y formalización de investigación”.

En el procedimiento, además, se logró la incautación de parte del material pirotécnico utilizado por el estudiante al interior del establecimiento educacional.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Nuevo caso sacude a la región

Otro caso de violencia escolar se registró en un liceo de Panguipulli, donde un estudiante fue detenido tras ser acusado de realizar un rayado amenazando con un tiroteo.

En este, el menor fue formalizado por el delito de amenazas simple en el Juzgado de Garantía de Panguipulli.