Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en tres regiones: Revisa cuáles son

16 mar. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que podrían afectar a tres regiones de la zona sur.

¿Dónde y cuándo se registrarían las tormentas eléctricas?

Según el organismo, las tormentas eléctricas se presentarían en gran parte de las regiones de Los Ríos (litoral, cordillera de la costa y valle), Los Lagos (litoral, cordillera de la costa, valle, Chiloé, litoral interior) y Aysén (insular norte, cordillera austral norte).

El fenómeno se desarrollaría desde la tarde hasta la noche de este lunes 16 de marzo, asociado a una inestabilidad atmosférica.

El mapa de las zonas afectadas por las tormentas eléctricas

A continuación, revisa el mapa que emitió Meteorología en el que se muestra el área donde se registrarían las tormentas eléctricas.

¿Qué significa un aviso meteorológico de la DMC?

La DMC emite avisos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos". Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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