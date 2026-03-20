Se ocultó en la casa de un perro: El insólito escondite de un delincuente acusado de microtráfico en Valdivia

20 mar. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial terminó con la detención de cinco personas acusadas de microtráfico en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. Uno de los delincuentes intentó esconderse infructuosamente en la casa de un perro.

La captura de la banda se logró gracias al trabajo de la sección OS7 de Carabineros, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Los Ríos.

Uno de los delincuentes se escondió en la casa de un perro

En el procedimiento, que contó con el apoyo del GOPE y de la Sección Centauro, se allanó un domicilio del sector Regional de Valdivia, momento en el que se procedió al arresto de cinco individuos que eran investigados por comercializar sustancias ilícitas.

Pese al éxito del operativo, en un momento uno de los delincuentes se dio a la fuga por la parte trasera de la propiedad. Un video grabado por los uniformados muestra cómo comienzan a buscarlo, hasta que se dan cuenta de que estaba escondido en el patio, en la casa de un perro.

Todos los imputados cuentan con antecedentes policiales. Uno de ellos, con dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de microtráfico y porte ilegal de municiones.

Durante el registro del inmueble, el personal policial incautó 136 envoltorios de pasta base de cocaína, con un avalúo aproximado de 680 mil pesos. Asimismo, se decomisaron cinco municiones calibre 38 aptas para el disparo, y la suma de $47 mil en dinero en efectivo.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente para su formalización por infringir el Artículo 4° de la Ley 20.000 (microtráfico de drogas), infracción a la Ley 17.798 sobre control de armas (porte ilegal de municiones) y por mantener órdenes de aprehensión vigentes.