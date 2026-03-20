Mujer se encuentra grave tras sufrir complicaciones durante intervención estética en clínica de Providencia

20 mar. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer permanece en estado grave tras haber sufrido una complicación médica previo a una cirugía estética a la que se iba a someter en una clínica de la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Habría sufrido un paro cardiorrespiratorio

Luego del procedimiento, llevado a cabo en la Clínica Estética Almirante Pastene, personal de Carabineros recibió una denuncia a eso de las 13:30 horas.

La capitán Jessica González, de la 19 comisaría de la comuna, indicó que la paciente afectada corresponde a una mujer "adulta, de nacionalidad peruana, de 31 años".

"Con antelación a la llegada de Carabineros, había sido sometida a una intervención estética y en la parte inicial de este procedimiento sufre un paro cardiorrespiratorio", indicó.

Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente informaron que a la mujer le dio infarto por un problema con la anestesia, y que no alcanzó a ser intervenida.

Posteriormente, fue trasladada hasta la clínica Santa María. Actualmente, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en estado grave.

Habría ocurrido un hecho similar anteriormente en la clínica

A la clínica estética llegó personal de la Seremi de Salud y funcionarios de la municipalidad de Providencia. En tanto, el Ministerio Público instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La capitán de Carabineros Jessica González agregó que "hay antecedentes de que habría ocurrido un caso similar con anterioridad a este. Eso es lo único que manejamos. Desconozco si fue en las mismas condiciones".