Cae banda que vendía ropa de lujo falsificada por TikTok: Incautan más de 2 mil prendas

20 mar. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación permitió desarticular una organización dedicada a la venta de ropa falsificada de marcas de lujo, la que operaba desde la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, y distribuía sus productos en distintas zonas del país.

El operativo, desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI), culminó con la detención de dos personas chilenas mayores de edad, tras una indagatoria que se extendió por varios meses y que se inició durante 2025.

Cómo operaba la banda

El grupo se dedicaba no solo a comercializar prendas, sino también a su acopio y modificación. Parte de la ropa era ingresada desde países asiáticos como China e Indonesia con logos falsificados, mientras que otra porción llegaba como prendas genéricas.

Estas últimas eran intervenidas en un inmueble, donde se les incorporaban etiquetas y logotipos para hacerlas pasar por productos de alta gama. Posteriormente, eran distribuidas en la región de Valparaíso y la Región Metropolitana.

La venta se realizaba principalmente a través de redes sociales, especialmente mediante una cuenta en TikTok denominada “Nacho Premium”, donde ofrecían los productos, principalmente al por mayor.

Incautación y evidencias

En el procedimiento se incautó una gran cantidad de especies vinculadas a esta actividad, entre ellas 1.800 poleras, 260 parcas, 300 polerones, además de lentes de sol, relojes, maquinaria de etiquetado, máquinas de coser y equipos computacionales.

“Se logró ubicar un inmueble en la comuna de Quilpué, el cual era utilizado para el acopio y procesamiento de distintas prendas de vestir de reconocidas marcas”, detalló Víctor Vergara.

“Se logró la incautación de una gran cantidad de prenda a vestir, logos, etiquetas de distintas marcas reconocidas a nivel mundial, además de maquinaria, que era utilizada para procesamiento de las mismas prendas. Además, se incautó tres vehículos de alta gama”, agregó.

Investigación y delitos

La causa se originó tras detectar la venta irregular de productos en redes sociales, lo que permitió seguir la ruta de comercialización hasta dar con los responsables.

“(La investigación) se inició durante el transcurso del año 2025, a instancia de una denuncia que realizó la propia PDI, en la que se daba cuenta de que en redes sociales una persona aparecía comercializando productos que no estaban siendo ingresados de manera legal al país, y aparentemente también se estaba infringiendo la ley de propiedad industrial”, explicó el fiscal Elizardo Tapia.

“La Fiscalía despachó una orden de investigar, la cual arrojó resultados positivos, la Policía de Investigaciones pudo detener a dos personas de manera flagrante en la comisión del delito, y se les formalizó por los delitos de lavado de activos, contrabando e infracción a la ley de propiedad industrial”, añadió.

Medidas cautelares

Tras la formalización, uno de los imputados quedó con arresto domiciliario, mientras que el segundo no quedó sujeto a medidas cautelares. Además, el tribunal autorizó el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

“El tribunal otorgó el congelamiento de las cuentas bancarias a estas personas, toda vez que también estaban investigados por el delito de lavado de activos”, señaló el subprefecto.

La investigación tendrá un plazo de 90 días, periodo en el que no se descarta la identificación de nuevos involucrados, especialmente en la línea de financiamiento y manejo de las ganancias generadas por la venta de estos productos.