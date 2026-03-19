Dictan prisión preventiva para los dos imputados por femicidio de mujer de 25 años en Paine

19 mar. 2026 - 15:30 hrs.

En prisión preventiva quedaron los dos detenidos por el femicidio de una mujer de 25 años en la comuna de Paine, Región Metropolitana. Se trataría del presunto autor y encubridor del delito.

Víctima fue asesinada en la vía pública

El crimen ocurrió la madrugada del pasado miércoles en calle Galvarino, lugar en donde la víctima habría sostenido una discusión con un hombre, quien se presume sería su expareja.

Posteriormente, el agresor la atacó con un arma blanca varias veces, para luego darse a la fuga. Personal de emergencia intentó reanimar a la joven, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

Ambos imputados fueron detenidos el jueves en la vía pública, mientras se movilizaban en bicicleta. Uno de ellos, quien sería el encubridor del crimen, portaba el arma homicida al momento de la aprehensión.

El tribunal decidió acoger la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente y declaró la máxima cautelar, además de un plazo de investigación de 120 días.

¿Qué se sabe del acusado de femicidio?

Rodrigo Andrés Ramírez Morales, de 46 años, acusado de ser el autor material, cuenta con antecedentes por robo, homicidio frustrado y microtráfico. Además, ya tenía cuatro denuncias por violencia intrafamiliar.

Los familiares indican que en más de una oportunidad intentaron realizar denuncias a nombre de la víctima, siendo negadas por los efectivos policiales.

*A la fecha, en 2026 en Chile se han registrado seis femicidios consumados, 52 femicidios frustrados y 14 femicidios tentados, según el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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