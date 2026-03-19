Venía llegando del colegio y no tendría relación con los disparos: Esto se sabe del escolar que murió baleado en Cerro Navia

19 mar. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde del pasado miércoles, un adolescente de 17 años que vestía uniforme escolar fue baleado en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana. Tras el impacto, fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se constató su fallecimiento.

El hecho se produjo horas después de que equipos investigativos trabajaran en el mismo sector por otro procedimiento.

Un intervalo de horas entre ambos hechos

Según los antecedentes recopilados, la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones se habían retirado del lugar tras diligencias por un homicidio consumado y otro frustrado ocurridos al mediodía, a solo dos cuadras de donde posteriormente se registró el ataque.

El intervalo entre ambos procedimientos habría sido breve, lo que implicó el regreso de los equipos al mismo sector tras conocerse el fallecimiento del menor.

Dinámica del ataque

En medio de la reconstrucción de lo ocurrido, el subprefecto Eduardo Sánchez, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, señaló que “acá se habría producido una aglomeración de personas, dentro de las cuales habría un menor de edad de 17 años, y habrían sido atacadas por al menos dos personas, que a una distancia aproximada de un par de cuadras habrían disparado en dirección al grupo”.

En esa misma línea, precisó que “producto de esos disparos, este menor habría sido impactado en su cabeza, lesión que le habría causado la muerte, siendo atendido en el Hospital Félix Bulnes”.

Línea investigativa

La investigación quedó en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, que trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque y su posible origen.

Dentro de los antecedentes preliminares, la fiscal Denisse Valenzuela indicó que “el menor es un menor de 17 años, que venía del colegio, preliminarmente eso es lo que sabemos, que no estaría involucrado en nada”.

Disparos a distancia y evidencia en el lugar

Sobre la forma en que ocurrió el ataque, la persecutora agregó que “le habría dado alcance, a largo alcance, no directamente a esta persona, sino que habría existido un número importante de personas que estaban en el lugar, y preliminarmente nos señalan que pudieron haber sido dos personas que dispararon una ráfaga y resulta herida a esta persona (el estudiante)”.

Junto con ello, detalló que “hay una gran cantidad de vainillas. Nos informaron hasta el momento más de 40, pero podrían ser más”.

Relación entre los hechos

Respecto a los dos procedimientos registrados en la misma zona, las primeras informaciones apuntan a que no existiría un vínculo directo entre ambos casos.

Las diligencias continúan en desarrollo para establecer con precisión la dinámica de lo ocurrido y determinar responsabilidades.