Doble homicidio en La Legua: Hombre y su sobrino mueren tras recibir múltiples disparos

19 mar. 2026 - 06:26 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas murieron luego de ser baleadas en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana. Se trata de un hombre de 35 años y su sobrino de 25, quienes presentaban múltiples impactos balísticos.

Ambos fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco, donde finalmente se constató su fallecimiento producto de la gravedad de las heridas.

¿Qué se sabe del doble homicidio?

La fiscal ECOH, Denisse Valenzuela, explicó que “recibimos un llamado telefónico informando que habían ingresado dos personas de sexo masculino al Hospital Barros Luco con heridas de bala y que habían fallecido en el lugar”.

Las primeras indagaciones permitieron ubicar el sitio del suceso en la misma población donde ocurrió el ataque. En ese contexto, la persecutora agregó que “de acuerdo a las primeras indagaciones se pudo establecer que el sitio del suceso habría sido en la población de La Legua, en la comuna de San Joaquín. Se estableció también que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo”.

Investigación

El caso quedó en manos de la Fiscalía ECOH, que trabaja en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.

Las diligencias continúan en curso mientras se recopilan antecedentes que permitan reconstruir lo ocurrido en el lugar.