Actualizan estado de salud de Rojas Vade: "Continúa evolucionando favorablemente"

18 mar. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este miércoles, el Hospital Juan de Dios entregó una nueva actualización del estado de salud de Rodrigo Rojas Vade,quien fue encontrado con golpes de gravedad la noche del miércoles 11 de marzo en Pomaire, Región Metropolitana.

¿Cómo sigue el estado de salud de Rojas Vade?

El recinto asistencial señaló que "continúa evolucionando favorablemente, manteniéndose hospitalizado en una unidad de cuidados intermedios".

"El paciente se encuentra estable y consciente. Durante los últimos días, ha presentado avances que han permitido continuar su tratamiento en un nivel de menor complejidad, manteniéndose bajo supervisión del equipo de salud", agregó.

Rojas Vade fue hallado inconsciente en la Ruta 78

Rojas Vade fue hallado inconsciente cerca de las 00:00 horas del jueves en el kilómetro 59 de la Ruta 78, en la caletera, a un costado de su vehículo.

La fiscal Patricia Suazo, de la Fiscalía ECOH, indicó que el exconvencional presentaba "lesiones en la cabeza y de bastante gravedad", y que "estaba amarrado en sus manos, atado y golpeado".

La persecutora comentó que, de acuerdo a la versión de su familia, la víctima había salido a comprar cigarros en una zona cercana al lugar en donde fue encontrado.

Sin embargo, la hipótesis de autoatentado tomo fuerza luego de que se encontrara el mismo plumón con el que se hicieron los rayados políticos en su cuerpo y cuerdas parecidas con las que estaba maniatado. Sin embargo, aún no descarta que el incidente haya tenido participación de terceros.