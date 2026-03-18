Detienen a hombre por femicidio en San Felipe: confesó crimen y reveló dónde enterró el cuerpo

18 mar. 2026 - 13:29 hrs.

Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido por el delito femicidio, en medio de una investigación que comenzó como una denuncia por presunta desgracia en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso.

La indagatoria se inició tras la desaparición de una mujer, también boliviana y residente en la comuna, quien había sido vista por última vez el 22 de febrero. Con el paso de los días, las diligencias permitieron reunir antecedentes que apuntaban a su pareja como principal sospechoso.

“Informamos que en el desarrollo de la investigación por presunta desgracia de una ciudadana boliviana residente en San Felipe, la que es vista por última vez el día 22 de febrero del presente año, los detectives lograron reunir antecedentes que daban cuenta que su pareja podría tener participación en el hecho”, señaló el subprefecto Patricio Cuevas.

Confesión y hallazgo del cuerpo

En el marco de las diligencias, el imputado reconoció su participación en los hechos y entregó detalles sobre lo ocurrido.

“El imputado accede a declarar, donde al conocer los medios de prueba, confiesa que le dio muerte a su pareja el mismo día de su desaparición, detallando que ambos concurren a un balneario público en la comuna de Panquehue, donde oculta el cadáver en la ribera del río Aconcagua”, agregó.

“El imputado accede a indicar el lugar donde realiza la inhumación, siendo encontrado el cadáver de la víctima, el cual fue examinado con apoyo de peritos de nuestro laboratorio de criminalística regional y entregado al Servicio Médico Legal para su respectiva autopsia”, indicó.

Paso a control de detención

Tras estos antecedentes, se gestionó la orden de detención en contra del imputado, quien fue puesto a disposición del tribunal.

“Conforme a los antecedentes, el juez de garantía de San Felipe decretó la orden de detención en contra del imputado, también de nacionalidad boliviana, por el delito de femicidio íntimo, pasando hoy a control de detención”, concluyó.

El sujeto quedó a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención y formalización.

*A la fecha, en 2026 en Chile se han registrado cuatro femicidios consumados, 50 femicidios frustrados y 14 femicidios tentados, según el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).