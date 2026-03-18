Femicidio en Paine: Detienen a expareja de joven asesinada en Paine y al presunto encubridor del crimen

18 mar. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, fue detenido el acusado de asesinar a Ester Elena Bustos González, joven de 25 años que fue asesinada en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

El imputado es Rodrigo Andrés Ramírez Morales, de 46 años, quien era expareja de la víctima y fue capturado en la vía pública portando la presunta arma homicida. También fue detenida una persona que habría sido encubridora del crimen.

Femicidio en Paine

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de este miércoles, cuando la joven transitaba por la calle Galvarino. En ese momento fue abordada por un hombre que le habría propinado un golpe de puño, botandola al suelo,

Posteriormente, con un arma blanca, el sujeto la apuñala, lo que termina provocando el fallecimiento de la mujer. Tras eso el responsable se dio a la fuga en dirección desconocida.

Tras el ataque llega personal SAMU hasta el lugar que constata su fallecimiento, junto con informar a personal de carabineros que recopiló diferentes antecedentes.

¿Qué se sabe del acusado de femicidio?

Ramírez Morales cuenta con antecedentes por robo, homicidio frustrado y microtráfico. Además, ya tenía cuatro denuncias en su contra por violencia intrafamiliar, las cuales no se han confirmado si fueron hechas por la fallecida.

Los familiares indican que en más de una oportunidad intentaron realizar denuncias a nombre de la víctima, siendo negada por los efectivos policiales.