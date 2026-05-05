Video muestra impactante portonazo en Providencia: La víctima fue baleada con un arma tipo Uzi
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un impactante asalto ocurrió en la noche del lunes recién pasado en Providencia, dejando a un hombre herido de gravedad. El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima se disponía a asistir a una reunión social.
Un ataque con arma tipo Uzi
Lo que debía ser una jornada tranquila entre amigos se transformó en una pesadilla en cuestión de segundos. Los primeros antecedentes y los registros de las cámaras de seguridad del sector, dieron cuenta de que la víctima fue interceptada por un grupo de delincuentes que descendió de un vehículo.
Lo más alarmante del caso fue el arsenal exhibido: los sujetos no solo portaban armas cortas convencionales, sino que intimidaron a la víctima con un arma de grueso calibre tipo Uzi.Ir a la siguiente nota
El uso de este tipo de submetralladoras en delitos urbanos enciende las alarmas de las autoridades, dado que representa un poder de fuego muy superior al de las patrullas preventivas habituales.
Resistencia y consecuencias graves
En un acto de desesperación, la víctima intentó oponer resistencia al robo de sus pertenencias. Ante la negativa, uno de los delincuentes no dudó en percutar un disparo a corta distancia. El proyectil impactó en la víctima, provocándole una lesión de gravedad.
Investigación en curso
Los atacantes huyeron del lugar con rumbo desconocido inmediatamente después de disparar. Carabineros y personal especializado de la PDI se encuentran analizando las grabaciones de seguridad para identificar la patente del vehículo utilizado y el rostro de los sujetos.
Este episodio no fue un hecho aislado. La noche del lunes estuvo marcada por una ola de violencia en distintos puntos de la capital, por ejemplo, en Independencia, donde una persona fue perseguida por delincuentes que le dispararon, dándole muerte en plena vía pública.
Leer más de
Notas relacionadas