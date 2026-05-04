Delincuentes robaron a hombre que retiró dinero en banco en Maipú: Fueron perseguidos hasta Pudahuel

04 may. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución se concretó este lunes, cuando funcionarios de la PDI detectaron que unos delincuentes le robaron a un hombre que había retirado hace pocos minutos dinero desde una sucursal bancaria en Maipú.

Los ladrones identificaron a la víctima y su vehículo, por lo que procedieron a pinchar los neumáticos poco antes de que regresara a su auto. Unos segundos después, al notar que había una falla mecánica, el hombre descendió en una estación de servicio, siendo abordado por los antisociales.

La persecución

En medio de este delito, los individuos no contaban con que personal de la PDI también estaba en la estación de servicio, lo que dio inicio a una persecución que pasó por varias comunas, hasta terminar en Pudahuel.

El seguimiento culminó, específicamente, en el enlace de Américo Vespucio con la Ruta 68, en la salida 21, donde los delincuentes chocaron con una barrera de un paso bajo nivel, camino que hasta las 13:50 horas se encontraba cerrado por la presencia de Carabineros.

Detención de dos sospechosos

A raíz del procedimiento, se arrestó a dos sospechosos de participar en el delito, en una investigación que está liderada por el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Modalidad de "salida de banco"

Los antisociales utilizaron la modalidad conocida como "salida de banco", que es cuando captan a la víctima realizando algún trámite y la persiguen con el objetivo de quitarle sus pertenencias.

Esta actividad delictual suele ocurrir a las salidas de instituciones bancarias y en más de alguna oportunidad ha afectado a adultos mayores que recurren solos a buscar su dinero.

Los consejos de la PDI

En estos casos, la PDI cuenta con un instructivo para evitar verse afectado o más bien ser precavido. Uno de los consejos para no ser "marcado" es ir acompañado y observar el entorno, además de no mostrar el dinero en la calle.

Si por alguna casualidad crees que vas a ser abordado por delincuentes, el organismo dice que debes "buscar ayuda rápidamente y/o llamar a la policía".

Para las personas que hacen el trámite en vehículo, es aconsejable revisar el estado general, sobre todo, el de los neumáticos. Al notar algún desperfecto en movimiento, la PDI asegura que no es bueno detenerse, por lo que recomienda acercarse a una unidad policial y no conducir en lugares desolados.

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