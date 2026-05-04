Tragedia en Constitución: Dos muertos y un desaparecido deja volcamiento de embarcación

04 may. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa jornada de emergencia se vive durante este lunes en las costas de la región del Maule, luego de que la Armada de Chile confirmara la activación de un operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Constitución.

El incidente, que conmocionó a la comunidad local, involucró el volcamiento de una embarcación menor en las cercanías del sector de Punta Lobos, dejando dos fallecidos, un desaparecido y una persona rescatada con vida.

El accidente

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la institución naval, la alerta se recibió durante la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026. El bote a motor involucrado, identificado bajo el nombre de “Mateo Sebastián”, sufrió un accidente de gravedad en una zona conocida por la complejidad de sus corrientes.

Al momento del siniestro, la embarcación se encontraba operando con un total de cuatro tripulantes a bordo.

Tan pronto se tomó conocimiento del hecho, la autoridad marítima activó los protocolos de emergencia de forma inmediata. Se dispuso el despliegue de personal de la Policía Marítima por vía terrestre hacia el sector de Punta Lobos, sumado al zarpe de una Unidad Marítima especializada para iniciar las labores de rastreo en el mar.

Hubo víctimas fatales

Los primeros informes de los equipos de rescate confirmaron un saldo trágico. De las cuatro personas que se encontraban en la embarcación:

Una persona fue rescatada con vida y está recibiendo las atenciones médicas correspondientes.

y está recibiendo las atenciones médicas correspondientes. Dos tripulantes resultaron fallecidos , cuyos restos fueron recuperados por las unidades de emergencia.

, cuyos restos fueron recuperados por las unidades de emergencia. Una persona permanece desaparecida, siendo el foco principal de las labores de búsqueda en estos momentos.

Despliegue de recursos

La Armada de Chile, a través de la Segunda Zona Naval, enfatizó que no escatimará en recursos para dar con el paradero del tripulante que aún se encuentra extraviado. "La Autoridad Marítima mantendrá desplegados todos los medios humanos y materiales necesarios para la ubicación de las personas involucradas", señalaron en el comunicado oficial.

El operativo integra patrullajes marítimos y observación en el borde costero, desafiando las condiciones meteorológicas de la zona para agotar todas las posibilidades de rescate. Se espera que en las próximas horas se entreguen nuevas actualizaciones respecto a la identidad de las víctimas y los avances en la búsqueda del último tripulante.

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