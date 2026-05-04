Detienen a ciudadano haitiano que intentó sobornar a carabineros con $25 mil: No tenía licencia de conducir

04 may. 2026 - 06:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito operativo policial tuvo lugar en pleno centro de Santiago, lo que culminó con la detención de un hombre de nacionalidad haitiana. Lo que comenzó como una fiscalización de tránsito por conducción errática, terminó en un procedimiento por cohecho luego de que el conductor intentara sobornar a unos carabineros.

Una conducción que encendió las alarmas

El incidente se desencadenó mientras personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros realizaba patrullajes preventivos por la calle Arturo Prat. Durante el trayecto, los efectivos divisaron un vehículo de color rojo que se desplazaba de manera irregular, zigzagueando peligrosamente por la calzada.

Ante la sospecha evidente de que el conductor pudiera estar bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas, los funcionarios procedieron a detener la marcha del móvil para realizar la fiscalización de rigor. Sin embargo, tras las pruebas iniciales, se descartó la presencia de alcohol en su cuerpo.

No tenía licencia de conducir

Al ser abordado por Carabineros, el sujeto confesó la verdadera razón de sus maniobras temerarias: nunca había obtenido una licencia de conducir y no portaba los documentos obligatorios del vehículo.

La falta de pericia técnica frente al volante explicaba el movimiento errático que casi provoca un accidente en la vía pública.

Al informarle que, debido a estas graves infracciones, el automóvil sería retirado de circulación y trasladado a los depósitos municipales, el hombre intentó eludir la justicia de la peor manera posible.

El intento de soborno

En un acto desesperado, el ciudadano haitiano sacó de sus vestimentas la suma de $25.000 en efectivo, ofreciéndolos y entregándolos directamente a los funcionarios con el fin de dejar sin efecto el procedimiento policial.

Siguiendo el protocolo para configurar el delito de flagrancia, los carabineros recibieron el dinero como evidencia y procedieron de inmediato a la lectura de sus derechos. Un video del momento captó el diálogo donde el uniformado le aclara: "En este momento usted está detenido por cohecho".

Situación judicial

El detenido, mayor de edad, fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la justicia. Se espera que durante esta jornada pase a su respectivo control de detención, donde enfrentará cargos por intentar sobornar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, además de las multas correspondientes por la Ley de Tránsito.

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