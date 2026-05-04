Jaime Leyton confirma lluvia esta semana en la RM: "Tiene toda la cara de tormentas eléctricas aisladas"

04 may. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó este lunes un reporte detallado acerca de la evolución de los sistemas frontales que afectan al país, confirmando que la Región Metropolitana recibirá precipitaciones durante los próximos días.

Pese a que la capital amaneció este lunes con cielos nublados y una temperatura de 10,5°C, el experto aclaró que la nubosidad actual es mayoritariamente alta y delgada. Sin embargo, el escenario cambiará radicalmente a medida que avance la semana debido a un fenómeno de características particulares.

¿Cuándo empieza a llover en la Región Metropolitana?

Según el análisis de Leyton, existe un sistema frontal que ya está dejando restos de lluvia en la zona centro-sur y que comenzará a "soldarse" con una nueva perturbación proveniente del océano.

"Ya desde mañana (martes) comienza a afectar la parte más activa, que recorre rápidamente desde la Región de Los Lagos hasta la Región Metropolitana", explicó el meteorólogo. No obstante, el inicio concreto de las precipitaciones en la capital está previsto para la tarde del miércoles, aproximadamente a las 14:00 horas.

Un sistema "inestable" y posibles tormentas eléctricas

A diferencia de los sistemas frontales fríos tradicionales, este fenómeno tiene un origen subtropical, lo que le otorga una mayor carga de inestabilidad. Esto se traduce en dos factores de cuidado para la población:

Montos de agua: Se espera que caigan entre 5 y 15 milímetros de agua . El rango es amplio debido a que la lluvia se presentará en forma de chubascos de intensidad variable.

. El rango es amplio debido a que la lluvia se presentará en forma de chubascos de intensidad variable. Intensidad y tormentas: Leyton advirtió sobre la presencia de "manchas rojas" en los modelos, lo que indica que algunos sectores podrían vivir momentos de precipitación intensa en cortos periodos de tiempo. Además, aseguró que "tiene toda la cara de que puede dar tormentas eléctricas aisladas".

Recomendaciones para los capitalinos

Ante la pregunta de si será necesario utilizar calzado especial o protección adicional, la respuesta del experto fue un rotundo sí. Debido al carácter inestable del sistema, la lluvia no será constante pero sí podría ser fuerte por bloques de una o dos horas, lo que suele generar complicaciones en el tránsito y anegamientos locales.

Por ahora, el foco de atención está puesto en la jornada del miércoles, día en que el aire frío chocará con el continente, dando inicio oficial al evento pluvial en la zona central.

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