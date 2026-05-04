Emiten aviso por precipitaciones para esta semana en tres regiones de Chile: Caerían hasta 50 milímetros

04 may. 2026 - 06:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por un sistema frontal que afectará a tres regiones de la zona centro-sur de nuestro país durante los próximos días. Según el informe técnico, se espera que las precipitaciones se concentren principalmente entre este martes y miércoles, afectando de manera diversa a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Pronóstico para las regiones de Ñuble y Biobío

Para las regiones de Ñuble y el Biobío, el fenómeno comenzará a manifestarse desde las primeras horas del martes. Las autoridades advirtieron que estas regiones recibirán la mayor carga de agua acumulada, con proyecciones que alcanzan hasta los 50 milímetros de lluvia.

Este volumen de agua es considerable para un evento de corta duración, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones en zonas urbanas propensas a anegamientos.

En el Biobío, se espera que las lluvias vengan acompañadas de vientos moderados en la costa, mientras que en Ñuble la mayor intensidad se registrará en los sectores precordilleranos.

Situación en la región del Maule

Por otro lado, la Región del Maule tendrá un comportamiento climático ligeramente distinto. Según el aviso de la DMC, en esta zona las precipitaciones se concentrarán exclusivamente el día miércoles. A pesar de ser un evento de un solo día, no se debe subestimar su potencia, ya que se estima que podrían caer hasta 40 milímetros de agua.

Este sistema frontal es parte de la transición estacional que vive el país y resulta fundamental para el llenado de embalses y el riego agrícola de la zona central, aunque siempre bajo la vigilancia de los organismos de emergencia como Senapred para evitar incidentes por la saturación de los suelos.

Se insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales, limpiar canaletas y evitar desplazamientos innecesarios en zonas cordilleranas durante el desarrollo del sistema frontal.

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