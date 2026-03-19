Conductor llega herido a pedir ayuda y muere en Quilicura: Indagan posible intento de robo

19 mar. 2026 - 07:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, luego de llegar herido a solicitar ayuda a personal de seguridad privada. La víctima presentaba múltiples lesiones cortopunzantes y, pese a los intentos por asistirlo, falleció producto de la gravedad de sus heridas.

Todo comenzó cuando un patrullero de seguridad realizaba rondas en un sector industrial, cuando un vehículo se acercó hasta su posición. Desde ese automóvil descendió un hombre visiblemente lesionado, quien pidió ayuda antes de desplomarse en el lugar.

El momento en que se desploma

Mientras se activaban llamados a equipos de emergencia y apoyo policial, la condición del herido empeoró rápidamente. Un trabajador del sector relató que “se topó con una camioneta de seguridad privada, a la cual llegó pidiendo ayuda, y la camioneta para y el hombre se baja y se desplomó altiro. Ya estaba inconsciente, estaba ido”.

Pese a que se coordinó su traslado a un recinto asistencial, se confirmó que ingresó fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué informó la Fiscalía?

Con el paso de las horas, se comenzaron a recopilar antecedentes sobre la dinámica del hecho y el estado en que se encontraba la víctima al momento de pedir ayuda.

En ese contexto, el fiscal Felipe Olivari explicó que “un patrullero de seguridad privada estaba en su vehículo vigilando a alguna de las empresas, y se da cuenta de que un vehículo Chevrolet se estaciona detrás de él y se baja un ciudadano extranjero que le pide ayuda, sangrando con, al parecer, varias puñaladas”.

Sobre las lesiones que presentaba la víctima, el persecutor detalló que “tenía varias heridas cortantes en el tórax y finalmente una a nivel de la clavícula, que es la que termina causando la muerte”.

El fallecido corresponde a una persona de nacionalidad haitiana, quien mantenía su situación migratoria regular en el país.

Línea investigativa

Las diligencias apuntan a establecer dónde se originó el ataque, ya que el lugar donde pidió ayuda no sería el sitio del suceso.

En esa línea, el fiscal agregó que “una de las hipótesis que parecería plausible es que efectivamente haya sido víctima de algún tipo de delito contra la propiedad, por ejemplo, un robo que le hayan tratado de quitar el auto en el que se movilizaba”.

Peritajes en desarrollo

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte, con apoyo de personal especializado de Carabineros, incluyendo el OS9 y Labocar, quienes realizan peritajes para esclarecer la dinámica de lo ocurrido.

Por ahora, las diligencias continúan enfocadas en reconstruir el recorrido previo de la víctima y determinar el lugar exacto donde se produjo el ataque.