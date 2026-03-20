Gobierno cambia los colores de su logo en redes sociales tras fallecimiento del sargento Javier Figueroa

20 mar. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de José Antonio Kast cambió por tercera vez el diseño de su logotipo y banner en redes sociales, pero por un motivo diferente a las dos veces anteriores: esta vez es por el duelo nacional que declaró el Ejecutivo.

Durante la mañana de este viernes, el Presidente Kast decretó que el 20, 21 y 22 de marzo sea duelo nacional por el fallecimiento del sargento Javier Figueroa, quien recibió un disparo en un procedimiento en la comuna de Puerto Varas.

El cambio de diseño en redes sociales

A pesar de que el cambio es temporal, lo que se realizó fue una modificación en todos los colores de la imagen del perfil y el banner, pasando de las tonalidades del rojo y azul a una más sobria, con predominancia de negro.

Para esta ocasión, la cuenta oficial del Gobierno de Chile fue la única en sufrir el cambio que se produjo luego del anuncio del duelo nacional, acompañado con un pésame desde el Ejecutivo: "Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia del sargento segundo Javier Figueroa y reafirmamos nuestro apoyo a Carabineros de Chile en su labor de proteger a la ciudadanía".

Mira el nuevo logo y banner:

Nuevo logo del Gobierno de JAK. / Redes sociales.