Kast decreta 3 días de duelo nacional por muerte de sargento Javier Figueroa: "Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero"

20 mar. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, el Presidente José Antonio Kast entregó desde el Palacio de La Moneda declaraciones por la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, quien recibió un disparo en la cabeza en medio de una fiscalización en Puerto Varas, región de Los Lagos.

Tras entregar las condolencias correspondientes, entregó la palabra al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien informó que el mandatario instruyó decretar duelo nacional por tras días tras el fallecimiento del uniformado.

El duelo nacional

"Su excelencia, el Presidente de la República, ha instruido declarar duelo nacional por tres días, vale decir desde hoy día viernes 20 de marzo al día domingo 22 de marzo, como homenaje a este Martín de la institución de carabineros de Chile", expuso el secretario de Estado.

¿Qué dijo Kast sobre la muerte del carabinero?

El Presidente manifestó que "hoy día es un día de profundo dolor para nuestra patria".

"Recién anoche se comunicó el sensible fallecimiento del sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien prestaba servicio a la patria en la comuna de Puerto Varas, y que fue víctima de un ataque artero que le costó la vida y después de varios días de luchar murió en la noche de ayer. Con un gesto también de su parte por los demás, ya que es donante de órganos y también en esa línea nos hace un llamado a todos para que aún después de que partamos, sigamos colaborando y ayudando a nuestros compatriotas", destacó.

"Vuelvo a reiterar a la institución de Carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado estará con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen", aseguró.

"Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero"

Kast expresó que "atacar a un carabinero es atacar a Chile entero, es atacar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, a cualquier ciudadano. Y atacar no solamente causarle la muerte a un carabinero, atacar un carabinero parte con insultos, parte con agresiones físicas, parte deteriorando la imagen de los carabineros y eso tendrá consecuencias".

"Como les digo, a los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste, no vamos a cejar en este esfuerzo. Cada institución del estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes, que no les quepa la menor duda", agregó.

Todo sobre José Antonio Kast