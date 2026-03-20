"Se muere una parte de Chile": Presidente Kast condena asesinato de Sargento Javier Figueroa en Puerto Varas

20 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el fallecimiento del carabinero Javier Figueroa, sargento segundo que murió la noche de este jueves en Puerto Montt, región de Los Lagos, luego de permanecer una semana hospitalizado con diagnóstico de muerte cerebral.

El uniformado había resultado gravemente herido el pasado 11 de marzo en Puerto Varas, cuando recibió un disparo en su cabeza en medio de una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

"Lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana", se lee al inicio del mensaje compartido por el mandatario a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, el jefe de Estado expresó: "Cada vez que muere un carabinero, se muere una parte de Chile". A poco más de una hora de publicada su declaración, esta ya acumula cerca de 3 mil "me gusta" y 900 "compartidos" en la red social X.

"Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad", concluyó el Presidente Kast.

Cabe recordar que a más de una semana del ataque que gatilló la muerte del Sargento Javier Figueroa en la comuna de Puerto Varas, aún no existen personas detenidas.