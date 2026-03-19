"Somos respetuosos con sus decisiones": Bolivia respalda plan fronterizo de Kast y confirma "diálogo abierto" con Gobierno

19 mar. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Bolivia manifestó su respaldo a las medidas adoptadas por la administración del Presidente José Antonio Kast para reforzar el control en la frontera norte, con el objetivo de enfrentar la migración irregular y el crimen organizado.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó que su país respeta la decisión de Chile de construir barreras físicas, como zanjas, muros y un incremento del despliegue militar en la zona, y adelantó que ambas naciones se preparan para retomar el diálogo bilateral.

"Somos respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados"

"Somos respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados. Eso es lo que pedimos también, que no se cuestionen las decisiones soberanas de nuestro Gobierno", dijo Aramayo este jueves, tras ser consultado por medios locales.

El ministro también sostuvo que "si el presidente Kast y su administración consideran que esa es una forma de brindar seguridad a su país, a su pueblo, de evitar que la criminalidad cruce fronteras, entonces somos respetuosos de ello".

El canciller boliviano consideró "no a lugar el que se quiera estigmatizar" o "descalificar la decisión de un Gobierno que tiene todo el derecho de ejercitarla".

También recordó que muchos vehículos que son robados en Chile "atraviesan frontera" y que la gente que comete esos delitos podría representar "peligrosidad también" para el territorio boliviano.

Debate por el Tratado de 1904

Pese a su respaldo, el Plan Escudo Fronterizo ha generado críticas en sectores políticos bolivianos, quienes han advertido eventuales incumplimientos del Tratado de 1904.

Sin embargo, Aramayo descartó esa interpretación, señalando que no existe vulneración del acuerdo, ya que las acciones se desarrollan dentro del territorio chileno.

Asimismo, destacó que ambos gobiernos mantienen "un diálogo abierto" y adelantó que próximamente se conformará una instancia de trabajo con las nuevas autoridades, con el objetivo de retomar los avances alcanzados a comienzos de año con la anterior gestión.

En tanto, aclaró que no se anunció el restablecimiento de embajadores, pero sí el "diálogo diplomático" bilateral a partir de una agenda de puntos coincidentes.