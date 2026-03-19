¿Quién le disparó al Sargento Figueroa?: Continúa intensa búsqueda de sospechosos en Puerto Varas

19 mar. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ataque contra el Sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, ha conmocionado al país en los últimos días hasta su fallecimiento durante la tarde de este jueves. Sin embargo, aún no existen personas detenidas por su posible responsabilidad en la tragedia.

Cabe recordar que el funcionario fue diagnosticado con muerte cerebral tras recibir un disparo en su cabeza el pasado miércoles 11 de marzo, en medio de un procedimiento por consumo de alcohol en la vía pública en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

Búsqueda de sospechosos

La semana pasada se dio a conocer que el Ministerio Público dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía De Investigaciones (PDI) para llevar adelante las indagatorias del tiroteo ocurrido en la intersección de San Francisco con Línea Férrea.

De acuerdo a las primeras informaciones, fue cuando un grupo de policías se acercó a fiscalizar a los infractores que estos respondieron con múltiples disparos. Entonces, una de las balas impactó a Javier Figueroa en su cráneo.

Respecto a las diligencias para dar con los responsables, la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, informó que "hubo un nombre que se mencionó, se está detrás de una persona que han descrito testigos".

Actualmente, las policías continúan trabajando en la localización de dos personas preliminarmente identificadas como los autores del ataque. No obstante, su captura aún no se ha concretado.