Funerales del sargento Javier Figueroa: Este viernes es el velatorio del carabinero asesinado en Puerto Varas

20 mar. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes comenzó con movimiento en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde se concretaría la entrega del cuerpo del sargento segundo Javier Figueroa, fallecido tras permanecer ocho días hospitalizado luego de recibir un disparo en la cabeza en Puerto Varas, región de Los Lagos.

Desde ese lugar se inicia un proceso de despedida que contempla una serie de ceremonias en su honor, marcadas por la participación de su familia, cercanos y autoridades.

Traslado a Puerto Varas

Una vez realizada la entrega del cuerpo, este mismo viernes el uniformado será trasladado hasta la iglesia Sagrado Corazón de Puerto Varas, recinto donde se llevará a cabo el velatorio. En ese lugar se desarrollarán las ceremonias durante toda la jornada de este viernes y parte del sábado.

El espacio fue definido como punto central para quienes deseen acercarse a despedir al funcionario policial, en una instancia abierta a la comunidad.

El funeral en Puerto Montt

Las actividades de velatorio se extenderán hasta este sábado, jornada en la que continuará la despedida en la ciudad donde el carabinero desarrollaba sus funciones.

El funeral del sargento Figueroa está programado para este sábado en Puerto Montt, donde se realizarán las ceremonias finales con los honores correspondientes a su cargo en Carabineros.

No se descarta la presencia de autoridades nacionales en la despedida, e incluso podría asistir el Presidente José Antonio Kast.

Compromiso por encontrar a los responsables

En paralelo a las ceremonias, las autoridades reiteraron que continúan las diligencias para dar con los responsables del hecho.

“Estamos seguros de que la justicia en conjunto con las policías, con la fiscalía y con los tribunales de justicia vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato de nuestro sargento”, señaló el delegado Presidencial de la región de Los Lagos, Cristián Palma.

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