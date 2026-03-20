Tres detenidos deja operativo en sector donde guardia municipal fue agredido con cilindro de gas en Estación Central

20 mar. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde y noche del jueves se desarrolló un operativo migratorio y policial en el sector de Toro Mazote, en la comuna de Estación Central, Región metropolitana, sector conocido como “La Pequeña Caracas”.

Hasta ese punto llegó un amplio contingente de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, quienes realizaron controles de identidad y fiscalizaciones migratorias a las personas que transitaban por la zona, en la cual un guardia municipal fue agredido con un cilindro de gas.

Cómo funcionan los controles

En el lugar, los funcionarios solicitaron documentación a quienes circulaban por la vía pública. En caso de que las personas extranjeras mantuvieran su situación regular, podían continuar su desplazamiento sin inconvenientes.

Distinto fue el escenario para quienes presentaban documentos vencidos o irregularidades migratorias, ya que fueron trasladados a dependencias policiales para revisar su situación administrativa.

Procedimientos y traslado

El subprefecto Pablo Garay, jefe de Migración Metropolitana de la PDI, explicó que “dentro de las labores de la PDI también está la fiscalización de los extranjeros en el territorio nacional. Estamos fiscalizando que las personas que sometemos a control tengan su documento en regla, que sean personas que ya tengan residencia y, de lo contrario, son personas que son trasladadas a nuestro cuartel para realizar los trámites de denuncia ante la autoridad administrativa”.

La misma autoridad añadió que “tenemos una persona detenida por un delito pendiente, una orden de aprehensión pendiente, y también va a ser puesta a disposición de los tribunales”.

Origen del operativo

El despliegue policial se realizó en un punto específico donde días antes un funcionario del Gobierno Regional fue agredido durante una fiscalización a carros de comida.

El teniente de Carabineros Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central, señaló que “el operativo nace a raíz de la agresión que sufrió el funcionario del gobierno regional, y también importante destacar que a través de la denuncia que realizan los mismos ciudadanos por los diferentes delitos, es un lugar de foco de georreferenciación de crimen organizado”.

Detenciones y delitos

En medio de este procedimiento, también se concretaron detenciones por distintos incumplimientos. En total, tres personas fueron aprehendidas.

El propio Leiva indicó que “dos personas detenidas que tenemos al momento, por infracción a la ley de alcoholes, y también por infraccionar al tránsito y por parte de impuestos internos”.

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano chileno con una orden de aprehensión vigente por una causa de homicidio, quien además mantiene 33 causas judiciales en su historial.