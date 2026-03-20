Brasileño intentó ingresar a Chile con 23 botellas de ayahuasca para usarla en ritual masivo en Santiago

20 mar. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de cinco personas, una de ellas de nacionalidad brasileña, tras ser vinculadas a la comercialización de Ddimetiltriptamina (DMT), el componente activo de la ayahuasca.

La captura de la organización criminal se concretó gracias a un trabajo coordinado entre la Brigada Antinarcóticos (Briant) Los Andes, el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio Público.

Brasileño intentó ingresar con 23 botellas de dos litros cada una

El procedimiento se originó luego que se detectara a un hombre mayor de edad, de nacionalidad brasileña, ingresando al país por el Paso fronterizo Los Libertadores con un cargamento sospechoso.

De acuerdo a lo señalado por la policía, entre sus equipajes el brasileño tenía ocultas 23 botellas de dos litros cada una, con un peso total de 58 kilos, correspondiente a una sustancia líquida.

PDI

Los peritajes del personal antinarcótico de Aduanas y de la Brigada de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la PDI, se estableció que el contenido de las botellas era una sustancia sicotrópica sujeta a control por parte de la Ley 20.000, avaluada en $193 millones.

Droga sería utilizada en un ritual masivo

Tras la orden de investigar emanada por la Fiscalía Local a la PDI, los oficiales se trasladaron hasta Santiago para hacer una entrega controlada de la droga, lugar en el que fueron detenidas otras cuatro personas por este hecho, todas chilenas, entre ellas el financista de la operación delictual.

Además, como parte de la indagatoria, los efectivos de la policía incautaron 34 gramos de nitrito de isopentilo, más conocido como Popper, 3 gramos de hongos alucinógenos y 13,5 gramos de cannabis sativa.

Según indicaron fuentes de la investigación, el estupefaciente tenía como destino ser utilizado en un ritual, en el que participarían más de 100 personas y que se iba a realizar durante este fin de semana en la capital.