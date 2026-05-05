CFA advierte riesgos en proyecto de Reconstrucción Nacional: "Podría traducirse en un deterioro del balance fiscal"

05 may. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara sus reflexiones sobre el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, valorando su enfoque en el crecimiento, pero advirtiendo riesgos fiscales importantes.

El organismo reconoció que la iniciativa prioriza el crecimiento económico y promueve la eficiencia del gasto, aspectos que calificó como pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

1 Servicio Meteorológico de la Armada emite aviso de probables nubes convectivas "asociadas a trombas marinas" en tres regiones 2 Aeropuerto chileno quintuplicará su tamaño: Podrá recibir más de un millón de pasajeros al año 3 "Hay que preocuparse": Exministro de Defensa alerta por la compra de aviones F-16 hecha por Perú 4 Metro de Santiago restablece servicio en la Línea 4 5 Emiten alertas meteorológicas para cinco regiones: Hasta 90 mm de lluvias "en corto período de tiempo" y vientos de 100 km/h Lo más visto de Nacional

Las advertencias del CFA

Sin embargo, el CFA fue enfático en señalar que el proyecto genera un impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto del mayor crecimiento económico proyectado.

El Consejo alertó a través de un comunicado que "el proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas".

En ese sentido, precisó que sin el efecto del crecimiento, la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen al año 2050. Además, entre 2026 y 2031, el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que se requerirán fuentes de financiamiento adicionales no contempladas en el texto.

Las recomendaciones del CFA

El CFA entregó 12 recomendaciones. Entre las principales, planteó que el proyecto avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, y que se evalúen modificaciones en gradualidad, aplazamiento o límites de montos en las medidas de mayor impacto.

Finalmente, el organismo llamó a lograr un acuerdo amplio en torno a la sostenibilidad fiscal que se refleje en las decisiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo.