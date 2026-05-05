Diputados de oposición abandonan Comisión de RREE de la Cámara acusando "boicot" contra la candidatura de Bachelet a la ONU

05 may. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de quitar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU sigue generando repercusiones en el mundo político, lo que quedó demostrado este martes en una tensa sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Acusando directamente un "boicot" a la candidatura de la exPresidenta, los parlamentarios de oposición se retiraron en masa de la instancia presidida por el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert.

Diputados acusan "boicot" a Bachelet

"Han ninguneado una y otra vez a la expresidenta Bachelet, que es la candidata no solamente de Brasil y México, también de la mayoría de los chilenos para liderar la Secretaría General de la ONU", dijo el diputado Raúl Soto (PPD) en un punto de prensa después de abandonar la comisión.

"Hoy día no solo se le ha ninguneado, sino que además la Cancillería ha sido incapaz de ser imparcial", acusó posteriormente al indicar la forma en la que el ministerio investiga diversas acusaciones, como la supuesta intervención de funcionario a favor de Bachelet que fue finalmente descartada.

De acuerdo a Soto, el diputado Nelson Venegas (PS) denunció "una operación interna, donde altos funcionarios de Cancillería están llevando acciones para torpedear" la candidatura de la exmandataria a la ONU.

Sin embargo, en el Edificio Carrera "no son capaces de pronunciarse, de hacer una investigación como corresponde y de evitar que eso traiga consecuencias para nuestro país".

"Acá evidentemente que por acción u omisión del Gobierno y de la Cancillería se está permitiendo que esto ocurra, yendo en dirección contraria a los intereses de nuestro país", añadió el diputado Soto.

Tras esto, tomó la palabra el diputado Venegas, quien afirmó que la Cancillería está siendo utilizada "como trinchera de carácter político-partidista".

Además, cuestionó al canciller Francisco Pérez Mackenna, señalando que "no tiene historial diplomático, no tiene conocimiento en diplomacia y, por ende, estamos sujetos a una persona que, no teniendo estos conocimientos, está generando situaciones muy complejas".

Por su parte, la diputada Ericka Ñanco (FA) sostuvo que el país debería sentir orgullo de la candidatura de una mujer chilena al máximo cargo de la ONU, acusando que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores "está poniendo por delante su ideología política por sobre la gobernabilidad".

"Está tratando de boicotear una de las candidaturas más importantes que nuestro país podría estar presentando. Es por eso que nuestra actitud también va a manifestarnos saliendo de la comisión y no haciéndole el seguirle el juego al presidente de la comisión", agregó.

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