"Fueron cerca de $10 millones": Video captó a hombre que robó herramientas de Bomberos de Lota

18 abr. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho verdaderamente insólito ocurrió en la comuna de Lota, región del Biobío, debido a que un video captó a un hombre robando las herramientas de la 1° Compañía de Bomberos de Lota, que se especializa en rescates vehiculares.

El ilícito tuvo graves consecuencias para la unidad, ya que estuvo fuera de servicio por varias horas.

"Nunca pensamos que íbamos a sufrir este tipo de delito"

Según los detalles del robo, que ocurrió el viernes pasado cerca de las 6:30 de la mañana, el delincuente rompió uno de los vidrios del cuartel para ingresar, momento en que comenzó a robar diferentes implementos que tienen un alto valor

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Lota, Luis Solar, conversó con Meganoticias Siempre Juntos y dijo que "para nosotros es algo muy trágico lo que nos pasó. Nunca pensamos que íbamos a sufrir este tipo de delito. Creo que la persona que actuó en el robo lo hizo de muy mala fe y en una actitud muy mala hacia nuestra institución".

"Todos saben que los recursos de Bomberos son muy escasos, nos cuesta mucho tener nuestras herramientas, muchas veces somos nosotros mismos quienes ponemos plata de nuestro bolsillo", agregó Solar.

Respecto al monto total de las herramientas sustraídas, el superintendente reconoció que "fueron cerca de los $10 millones. Las herramientas que ayer se robaron son las que se ocupan en el rescate vehicular".

"Esta es una de las compañías que más salidas tiene, se generan muchos accidentes dentro de la comuna", señaló la autoridad de Bomberos, quien también dijo que han recibido apoyo de Carabineros y la PDI en la investigación de este lamentable robo.

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