Video muestra a delincuentes intentando robar un auto con un scanner en Maipú: Estuvieron media hora dentro del vehículo

28 mar. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un video captó a tres delincuentes que intentaron robar un auto durante la madrugada del pasado viernes en la comuna de Maipú utilizando un scanner.

¿Para qué usaron un scanner?

Rodolfo Urbina conversó con Meganoticias Siempre Juntos para entregar detalles de la situación que vivió: "Entraron tres tipos al pasaje donde nosotros vivimos y fueron directamente al vehículo de mi señora y empezaron a abrirlo con un destornillador primero".

"No pudieron hacer la apertura del auto y volvieron después de 10 minutos al mismo vehículo; le rompieron el vidrio lateral del conducto y se metieron adentro con un scanner", agregó Urbina.

"Lo que hicieron fue eliminar la llave original a través de un scanner", contó Rodolfo, agregando que "estuvieron dentro del vehículo media hora".

Los delincuentes no lograron llevarse el vehículo porque no tenían la segunda llave: "Afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para ellos, ellos no andaban con una segunda llave, que es la única forma que se puede clonar".

De todas formas, la víctima ahora teme que "los tipos vuelvan de nuevo en la noche a concretar el robo del vehículo".



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