"Mi mamá quería mucho a sus niños": Familiares de inspectora asesinada en Calama piden justicia

28 mar. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realizará el velorio de María Victoria Reyes (59), la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que murió producto de un ataque que realizó un joven de 18 años, a quien se le amplió su detención hasta el próximo martes.

Parte de la ceremonia fúnebre se realizará en el establecimiento donde se desempeñó la inspectora, lugar al que llegará parte de la comunidad educativa.

"Ella mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso"

Carolina Collado Reyes, hija de la inspectora, habló con la prensa para referirse a la dura pérdida de su madre mientras retiraban su cuerpo en el SML de Calama. "Mi mamá era una mujer muy buena, de un corazón muy noble, quería mucho a sus niños, disfrutaba mucho su trabajo, amaba a los niños porque ellos también la amaban mucho a ella. Con nosotros siempre fue una madre muy preocupada, muy buena, muy pendiente de nosotros", expresó.

Sobre el ambiente del establecimiento en el que se desempeñaba su madre, Carolina reconoció: "Ella igual mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta, más agresiva".

Por su parte, Catalina Reyes, hermana de la inspectora, enfatizó que "todos esperamos que se haga justicia".

"Hay dos personas graves también, que se haga justicia y que la persona, si se le puede llamar persona, que ocasionó este asesinato, pague y reciba todas las penas. Mi hermana no se merecía esto (...). Todos esperamos como familia que se haga justicia y se respete la justicia también", concluyó la hermana de María Victoria Reyes.