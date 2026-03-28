Gobierno impulsa instalación de "pórticos" en colegios tras ataque en Calama: "Estamos trabajando en el reglamento"

28 mar. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, se trasladaron a la comuna de Calama, en la región de Antofagasta, para sostener reuniones con autoridades locales tras el fatal ataque perpetrado por un estudiante de cuarto medio en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que dejó a una inspectora fallecida.

Una de las medidas que buscan implementar en los recintos educacionales que lo requieran es la instalación de pórticos que permitan detectar si un estudiante porta armas, iniciativa a la que se refirió la ministra de Educación.

¿Cuándo podrían instalarse los pórticos en los colegios?

"Desde el ministerio vamos a avanzar con las orientaciones y reglamentos para que, una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad, como son los pórticos", destacó la ministra María Paz Arzola.

La secretaria de Estado también recalcó que habría una segunda etapa, en la que "vamos a impulsar medidas legislativas que permitan apoyar también la seguridad en los colegios".

Consultada sobre cuándo se podrían instalar los pórticos, Arzola enfatizó que "tenemos que esperar a que la ley salga de la Contraloría; esto es parte de la etapa normal del procedimiento de la promulgación. Desde el ministerio ya estamos trabajando en el reglamento para materializar o poder hacer operativa la Ley".

"Vamos a entregar orientaciones a los colegios para que ellos tengan un proyecto y poder aplicar todo esto con la mayor celeridad", agregó la titular de Educación.