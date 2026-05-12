Club deportivo de Olmué desmiente a diputado Olivares: Habría estado "bajo los efectos del alcohol" y aseguran que también golpeó

12 may. 2026 - 23:15 hrs.

El Club Deportivo Montevideo de Olmué compartió este martes un comunicado que contradice en varios puntos la versión que entregó públicamente el diputado del PDG, Javier Olivares, tras la agresión que sufrió el domingo en la noche durante el aniversario número 53 del recinto.

El club aseguró que el parlamentario no tenía invitación oficial, que se presume que bajo los efectos del alcohol y que él mismo también habría agredido físicamente a otras personas.

No era invitado y llegó con equipo de filmación

Según el comunicado del club, Olivares se presentó en el evento pasada la medianoche, acompañado de su equipo y grabando en cada momento.

El recinto señaló que durante su permanencia el diputado mantuvo "una actitud festiva y altamente extrovertida" y que "considerando su comportamiento, expresiones y forma de actuar durante la actividad, se presume que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol".

El origen de la pelea: habría insultado a una mujer

El club también entregó una versión diferente sobre cómo se desató el incidente. Según el comunicado, Olivares habría ofendido e insultado a una de las asistentes del evento, lo que provocó que el cónyuge de esa mujer lo golpeara en el rostro. Luego, intervino también en la pelea el hermano de este hombre.

El recinto fue enfático en desmentir la lectura política que hizo el diputado: "No existió por parte de esta persona ninguna expresión de carácter político, tal como posteriormente ha sido señalado públicamente por el diputado".

Cabe recordar que Olivares había vinculado la agresión con "violencia política de extrema izquierda", versión que el propio club descarta.

Olivares también habría golpeado

Uno de los puntos más graves del comunicado es la acusación en contra del propio diputado. Según el club, tras recibir el primer golpe, Olivares "reaccionó de manera agresiva, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto", y que tanto él como integrantes de su equipo le "propinaron golpes de puño y patadas de manera reiterada" a la persona que lo había agredido inicialmente.

Este martes fueron formalizados los dos agresores de Olivares, aunque se rechazó su prisión preventiva y solo quedaron con prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.

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