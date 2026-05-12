Por hasta cerca de 15 horas: Anuncian corte de agua en tres comunas de Santiago para este miércoles
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 13 de mayo se realizarán cortes programados de agua en tres comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
La Florida
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 13 de mayo
Santiago Centro
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 13 de mayo
Quinta normal
Desde las 15:20 horas del martes 12 de mayo, hasta las 06:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo
Leer más de
Notas relacionadas
- Por hasta diez horas: Anuncian corte de agua en ocho comunas de Santiago para este martes
- Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en cuatro comunas de Santiago para este jueves
- Corte de agua en la Región Metropolitana se extenderá por hasta 10 horas este miércoles: Revisa qué sector se verá afectado