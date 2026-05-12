Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Por hasta cerca de 15 horas: Anuncian corte de agua en tres comunas de Santiago para este miércoles

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 13 de mayo se realizarán cortes programados de agua en tres comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas

Lo más visto de Nacional

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

Ir a la siguiente nota

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

La Florida

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 13 de mayo

Santiago Centro

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 13 de mayo

Quinta normal

Desde las 15:20 horas del martes 12 de mayo, hasta las 06:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo

Todo sobre corte de agua

Leer más de

Notas relacionadas