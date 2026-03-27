Trabajaba hace casi 30 años en colegio donde fue asesinada: ¿Quién era la inspectora atacada por estudiante en Calama?

27 mar. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, en donde un estudiante de cuarto medio dio muerte a una inspectora con un arma blanca, además de herir gravemente a otra trabajadora y tres alumnos.

¿Quién era la inspectora fallecida?

Con el pasar de las horas se pudo conocer la identidad de la víctimas fatal. Corresponde a María Victoria Reyes, una mujer de 59 años, casada y con dos hijos.

Meganoticias

La profesional trabajaba hace casi 30 en el colegio Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama, lugar en donde se produjo el ataque.

Sus años de trayectora hicieron que fuera reconocida por la comunidad escolar, respetada por apoderados y estudiantes.

Meganoticias

¿Qué se sabe del ataque al interior del colegio?

El fiscal Juan Castro Bekios explicó que los hechos se originaron a eso de las 10:30 horas, por "un alumno de cuarto medio de dicho establecimiento, un adulto de 18 años".

La persona, quien actualmente está detenida "habría, en primer lugar, agredido con un arma cortopunzante a una inspectora, lesiones que lamentablemente provocaron su fallecimiento".

"Posteriormente, agrede a una paradocente que trató de auxiliar a esta víctima, resultando también herida de gravedad", agregó el persecutor.

El fiscal continuó señalando que, posterior a ello, "unos metros más allá del primer lugar de los hechos, agrede a tres menores de edad del mismo establecimiento, uno de ellos con lesiones de gravedad".