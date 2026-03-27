Segunda inspectora herida está grave: Alumno que atacó colegio de Calama portaba gas pimienta y elementos cortantes y contundentes

27 mar. 2026 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades policiales y de gobierno se refirieron a lo ocurrido al interior del colegio Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama, en la región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con arma blanca a dos trabajadoras del establecimiento y a tres alumnos.

El hecho dejó como consecuencia la muerte de una inspectora, mientras que otra funcionaria permanece con lesiones de gravedad. A esto se suman tres estudiantes heridos, todos de segundo medio, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Elementos que portaba el estudiante

La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, señaló que “uuy preliminarmente (...), puedo decir que el imputado llega directamente y entiendo que agrede a los niños de segundo medio y es ahí cuando intervienen las inspectoras. Pero quiero ser responsable, no es una hipótesis aún”.

“El imputado tenía otros elementos, otras armas blancas y, por lo tanto, vuelvo a este llamado de relevancia, los establecimientos educacionales el día de hoy tienen que tener los elementos tecnológicos necesarios para evitar que alumnos ingresen con elementos que no corresponden”, añadió.

La secretaria de Estado precisó que “tenía otros elementos cortantes y tenía un gas pimienta, entiendo, otros elementos que eran contundentes”.

Estado de la inspectora herida

Respecto de la situación de la inspectora que sobrevivió, la autoridad indicó que se mantiene bajo observación médica.

“Como lo dijo la ministra de Educación, se está monitoreando a través de los distintos establecimientos médicos, la evolución de la otra inspectora, sí entendemos que por ahora es grave, no sé la magnitud de la gravedad, lo desconozco, eso lo tenemos que ir viendo”, sostuvo.

Querella del Gobierno

Desde el Ejecutivo, además, se anunció que se adoptarán acciones legales y medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

“Nosotros como Ministerio de Seguridad nos vamos a hacer parte, vamos a interponer una querella, por el delito de homicidio consumado y homicidio frustrado, y los ilícitos que correspondan”, indicó la ministra Steiner.

Asimismo, agregó que “vamos adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Debemos ser capaces de dar seguridad no solamente a los niños que están en los colegios sino que también a los profesores, a los inspectores y de alguna forma que nosotros podamos volver a la seguridad en los establecimientos educacionales”.

Apoyo a la comunidad educativa

Desde el Ministerio de Educación también se informó el despliegue de equipos en la zona para apoyar a la comunidad escolar.

La ministra María Paz Arzola señaló que “tenemos nuestro equipo del Ministerio desplegado allá (...) para desplegar todos los apoyos necesarios para la contención de la comunidad”.

Agregó que “hoy día la emergencia es poder desplegar todo el apoyo, toda la contención desde el Ministerio”, junto con advertir que “esta situación es de extrema gravedad, estas cosas no deberían pasar en el espacio escolar y esto es un llamado no solamente al mundo educativo, sino que a la sociedad de que hemos llegado a una situación en que este tipo de hechos están traspasando a las escuelas”.

Trabajo policial en el lugar

Las diligencias en el sitio del suceso quedaron a cargo de las policías, quienes continúan desarrollando el trabajo investigativo para esclarecer lo ocurrido.

El director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna, indicó que “es un hecho grave, inesperado, que nos llama estar atento y alertas. La primera intervención fue de Carabineros de Chile, después nos tocó hacernos cargo del trabajo en el sitio del suceso”.

Añadió que “estamos preocupado de hacer todo el trabajo en el sitio del suceso y de entender la dinámica. También trabajó GOPE en algunos supuestos explosivos que descartaron, así que fue un trabajo mancomunado entre ambas instituciones”.

El general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, señaló que “se ha tratado de una situación inmensamente compleja, de extrema gravedad”.

Finalmente, agregó que “ambas policías vamos a seguir trabajando para que se pueda esclarecer el hecho. En este momento, estamos en una situación muy compleja, y estamos dando de nuestra mirada el apoyo no solamente a la familia sino que también a la comunidad estudiantil”.