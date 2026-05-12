Senapred mantiene Alerta Amarilla por dengue en Rapa Nui: Brote ya suma 24 casos confirmados

12 may. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantendrá la Alerta Amarilla por el brote de dengue que afecta a Rapa Nui y que ya alcanza 24 casos confirmados en la isla.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, hasta ahora no se registran pacientes hospitalizados ni casos graves asociados a la enfermedad. Además, las autoridades continúan realizando labores de desinsectación en un perímetro de 200 metros alrededor de los casos positivos detectados.

Brote ha aumentado desde marzo

El brote comenzó a escalar el pasado 7 de marzo de 2026, cuando se notificaron siete contagios confirmados, de los cuales seis correspondían a casos locales y uno era importado. Con el paso de las semanas, la cifra siguió aumentando hasta llegar a los 20 casos reportados el 30 de abril y, posteriormente, a los 24 confirmados actualmente.

En el comunicado emitido por Senapred se indicó que “la alerta amarilla se mantiene vigente para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua desde el 16 de abril de 2024 y no será levantada hasta que las condiciones sanitarias así lo ameriten”.

El organismo además mantiene activa una Alerta Temprana Preventiva para el resto de la Región de Valparaíso, exceptuando las provincias de Los Andes, Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández, debido al riesgo asociado a la presencia del mosquito transmisor.

Mosquito transmisor permanece en la isla desde 2000

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. A diferencia de otras enfermedades contagiosas, el virus no se transmite de persona a persona, sino que requiere que el mosquito pique a una persona infectada y luego a otra sana.

En Rapa Nui, el mosquito se encuentra presente de manera endémica desde el año 2000, situación que ha provocado brotes ocasionales asociados principalmente a viajeros infectados que llegan a la isla.

La primera gran epidemia ocurrió en 2002, cuando se registraron 636 casos confirmados, afectando aproximadamente al 17% de la población local.

Medidas de vigilancia en Chile continental

Hasta ahora, las autoridades recalcaron que no existen casos de transmisión local de dengue, zika, chikungunya ni fiebre amarilla en Chile continental.

Sin embargo, el mosquito Aedes aegypti fue detectado el pasado 18 de febrero de 2026 en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago, lo que llevó a implementar medidas preventivas y controles sanitarios, incluyendo acciones relacionadas con pasos fronterizos hacia Argentina.

Desde Senapred y las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución del brote en Rapa Nui, mientras siguen las labores de vigilancia epidemiológica y control vectorial en distintos sectores de la isla.

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