Flick le bajó el pulgar al gesto de Yamal con la bandera palestina: "Son cosas que no me gustan"

12 may. 2026 - 19:07 hrs.

La fiesta del Barcelona por su segundo título de Liga consecutivo dejó imágenes para el recuerdo, pero también una que generó debate. Durante el desfile del lunes por las calles de Barcelona, Lamine Yamal ondeó una bandera palestina desde el autobús del equipo. Al día siguiente, su entrenador Hansi Flick fue directo al respecto.

"Son cosas que normalmente no me gustan", dijo el técnico alemán este martes en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. Flick confirmó que habló con el joven atacante, aunque dejó en claro que no le prohibió nada: "Le he dicho que si quiere hacerlo es decisión suya, ya es mayor de edad".

Sin embargo, el entrenador azulgrana fue explícito sobre cuál cree que debe ser el foco del equipo. "Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que el público espera de nosotros", señaló. Un mensaje que, sin ser una reprimenda pública, deja bastante claro dónde están los límites que Flick prefiere para su plantilla fuera del terreno de juego.

El propio Flick reconoció que el ambiente de la celebración fue extraordinario. "Cuando veo a la gente, al público, en las calles, emocionados, las sensaciones fueron increíbles. Fue todo muy emotivo", expresó. Y cerró poniendo el foco donde él quiere tenerlo siempre: "La gente está muy contenta de haber conseguido este título, el segundo consecutivo, y para eso estamos aquí, para jugar al fútbol, para hacer que la gente esté feliz y contenta".

Yamal, que con apenas 17 años ya es una de las grandes figuras del fútbol mundial, no se ha referido públicamente al episodio. El Barcelona visita este miércoles al Alavés con la Liga ya en el bolsillo y la cabeza puesta en cerrar la temporada de la mejor manera posible.

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