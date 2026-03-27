Ataque en Calama: Colegio lamenta muerte de inspectora y llama "a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta"

27 mar. 2026 - 12:54 hrs.

Una jornada de luto vive este viernes la comunidad educativa del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, luego de que un alumno de 4° medio atacara con arma blanca a dos inspectoras y tres estudiantes al interior del establecimiento, en un hecho que terminó con la vida de una de las funcionarias.

Según informó la propia institución a través de un comunicado oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 10:30 horas. La inspectora falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. Los cuatro afectados restantes fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de riesgo vital.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la dirección del establecimiento dispuso de manera inmediata la suspensión de clases y la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo, con el objetivo de resguardar la seguridad de toda la comunidad escolar.

En un comunicado marcado por el dolor, la Rectoría y la Fundación Educacional del colegio se dirigieron a padres, madres, apoderados y alumnos para transmitirles su "solidaridad y acompañamiento". La institución, de orientación católica y con más de 65 años de historia en la ciudad, reconoció el impacto de la tragedia y convocó a su comunidad a enfrentarla unida.

"Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta."

Rectoría y Fundación Educacional, Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta

El comunicado también recordó los valores fundacionales del establecimiento -solidaridad, compañerismo, respeto y amor- como sustento para "uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como institución". Como colegio de fe católica, oraron por la familia de la inspectora fallecida, a quien describieron como "colega, compañera y amiga", y por la pronta recuperación de los heridos.

La institución confirmó que las autoridades correspondientes fueron informadas y que colabora plenamente con las investigaciones en curso.

Personal de la 1ª Comisaría de Calama llegó al establecimiento pasadas las 10:40 horas para verificar la denuncia. Una vez en el lugar, constataron la veracidad de los hechos y procedieron a detener al alumno. El joven fue trasladado al hospital local para la constatación de lesiones y luego derivado a la comisaría para continuar el procedimiento, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

Carabineros continúa desarrollando diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.