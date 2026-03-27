Tragedia en Calama: Alumno mata a inspectora al interior de su colegio y deja heridas a otras cuatro personas

27 mar. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este viernes, un violento hecho ocurrió interior del colegio Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama, región de Antofagasta, donde un alumno atacó con arma blanca a dos trabajadoras del colegio y a tres alumnos.

El estudiante de cuarto medio habría llegado al recinto armado con un cuchillo y acelerantes, luego de lo cual perpetró el ataque con arma blanca que dejó fallecida a una inspectora, según confirmaron desde Carabineros.

¿Qué se sabe del ataque en el colegio?

El hecho quedó al descubierto cerca de las 10:40 horas, cuando personal policial acudió hasta el establecimiento tras un aviso emitido por la Central de Comunicaciones (CENCO), que alertaba sobre una presunta agresión con arma blanca al interior del recinto.

Al llegar al lugar, Carabineros verificó la situación y constató que un alumno de cuarto medio había atacado momentos antes a cinco personas dentro del colegio.

Producto de la agresión, una inspectora de 59 años, identificada con las iniciales M.V.R.V., falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, otra inspectora y tres estudiantes resultaron heridos, siendo trasladados a un centro asistencial para la evaluación correspondiente.

Estudiante fue detenido

Al momento de la llegada del personal policial, el estudiante fue reducido en el mismo establecimiento y detenido en el lugar. Posteriormente, fue trasladado hasta un hospital para la constatación de lesiones y luego derivado a la Primera Comisaría, donde continúa el procedimiento conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

Tras lo ocurrido, la dirección del establecimiento adoptó medidas inmediatas para resguardar a la comunidad escolar. En específico, se dispuso la suspensión de las clases y la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo.

La reacción del colegio

A través de un comunicado, el colegio Luis Silva Lezaeta, confirmó que "una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital".

"Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta", agregó.

Además, manifestaron que "como institución de fe católica, nos encomendamos a Dios y a nuestra Santísima Madre, implorando consuelo para la familia de quien fue nuestra colega, compañera y amiga".

"Las autoridades correspondientes han sido informadas y colaboramos plenamente con las investigaciones en curso", concluyó.