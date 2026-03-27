Tres detenidos por violenta encerrona a tenista en Providencia: Lo apuñalaron pese a no oponer resistencia

27 mar. 2026 - 07:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta encerrona afectó a un joven tenista en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, donde fue interceptado por un grupo de delincuentes que lo obligaron a descender de su vehículo y lo atacaron, pese a que no opuso resistencia.

El hecho ocurrió cuando Diego Ortiz Gamonal, se desplazaba en su automóvil y se detuvo en un semáforo en rojo. En ese momento, un grupo cercano a ocho personas descendió de distintos vehículos y lo rodeó.

Ataque en plena vía pública

La situación se registró el pasado jueves en la intersección de Avenida Pocuro con Ricardo Lyon, en un sector con alto flujo vehicular. En ese punto, los involucrados realizaron una acción coordinada para concretar el robo.

A pesar de que el joven descendió del automóvil sin oponer resistencia, fue apuñalado por la espalda en cuatro ocasiones antes de que los sujetos escaparan con el vehículo.

Seguimiento y detenciones

Tras la denuncia, se activaron diligencias para ubicar el automóvil sustraído, utilizando pórticos de autopistas que permitieron rastrear su desplazamiento.

En ese contexto, personal policial logró ubicar tanto el vehículo robado como otro automóvil en el que se movilizaban los involucrados, el cual mantenía encargo vigente por estafa.

Fue en la comuna de Puente Alto, específicamente en el sector de Bajos de Mena, donde se concretó la detención de tres personas: dos hombres y una mujer de 15, 18 y 24 años.

Uso de armas y recuperación del vehículo

Durante el procedimiento, también se incautaron armas utilizadas en el delito, las que inicialmente generaron la impresión de ser de alto calibre.

En ese contexto, la teniente Savka Herrera señaló que “personal del departamento SEBV logra la detención de tres sujetos en la comuna de Puente Alto que se vinculan al delito de robo con violencia e infracción a la ley de control de armas”.

La misma autoridad agregó que “este hecho inicia en la comuna de Providencia cuando roban un vehículo y agreden gravemente a la víctima mientras los imputados se trasladaban en un vehículo con encargo vigente por el delito de estafa”.

“Durante el procedimiento se realiza un seguimiento controlado con el apoyo de la prefectura aérea, el que culmina en la comuna de Puente Alto, se incautan armas de aire comprimido, las cuales no se encuentran adaptadas para el disparo”, indicó la teniente Herrera.