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Incautan más de $700 millones en libros falsificados: Se vendían en locales de reconocida galería de Santiago

¿Qué pasó? 

Una millonaria incautación de libros falsificados realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en tres locales comerciales de una reconocida galería del centro de Santiago, en la Región Metropolitana

El procedimiento, por el delito de Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, estuvo a cargo de personal de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi). 

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Incautan más de $700 millones en libros falsificados

De acuerdo a lo informado por la PDI, las diligencias permitieron establecer que en tres locales ubicados al interior de la Galería Comercial San Diego se mantenían acopiados y a la venta libros falsificados.

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Tras una revisión, se logró incautar un total de 37.377 libros, avaluados en $747.540.000. Sin embargo, si se toma en cuenta el valor del producto original, este corresponde a $1.495.080.000.

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Asimismo, se detuvo a dos personas: una mujer extranjera con situación irregular y un hombre chileno. Ninguno tiene antecedentes por el delito de Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

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