Reportan artefacto a gas abandonado en la Biblioteca Nacional: El operativo fue originado por un balón de helio

26 mar. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, Carabineros realizó un operativo en el sector de la Biblioteca Nacional, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, luego de que se reportara que un artefacto a gas había sido abandonado en el lugar.

Hasta el lugar llegó a trabajar el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, quienes finalmente identificaron el artefacto.

¿Qué era el artefacto?

Tras trabajar en el lugar, la policía uniformada informó que se trataba de un balón de helio, que fue dejado en el lugar en horas de la noche por personas en situación de calle.

El objeto se encontraba vacío y estaba perforado, por lo que no significa un peligro para la infraestructura o la integridad de las personas.

Tras la inspección correspondiente, el personal policial retiró el cilindro del lugar.