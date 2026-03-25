Carabinero es atropellado por conductor que intentó evadir fiscalización en Huechuraba

25 mar. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un carabinero fue atropellado en medio de una fiscalización la tarde de este miércoles en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

Según confirmó Carabineros de forma preliminar, un conductor trató de esquivar la fiscalización, razón por la cual atropelló al funcionario, quien utilizó su arma de servicio para repeler el ataque.

A pesar del atropello del funcionario, desde la institución policial informaron que se encuentra sin riesgo vital y consciente, siendo trasladado hasta el hospital institucional.

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