Caso "Jauría del Biobío": Detienen a cinco acusados de matar a golpes a joven en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano

25 mar. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a otros cinco presuntos involucrados en la mortal golpiza que recibió un joven de 20 años en una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano, región de Biobío.

El ataque se produjo la madrugada del pasado 1 de enero y la víctima corresponde a Cristóbal Miranda, quien permaneció tres días en riesgo vital, hasta que finalmente se confirmó su muerte.

Esa misma semana, cuatro personas fueron detenidas, quedando dos de ellas en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado: Agustín Pablo Saavedra Opazo (20) y Luciano Haroldo Gutiérrez Romero (19).

Detención de integrantes de la "Jauría"

La captura de los cinco integrantes se concretó la noche del martes, a eso de las 22:00 horas, en un operativo a cargo de personal del OS9 de Carabineros de Biobio, en coordinación con la Fiscalía Local de Talcahuano.

En el procedimiento, se llevaron a cabo distintos allanamientos en San Pedro de la Paz y Concepción, lográndose la detención de cuatro hombres adultos y un adolescente de 17 años, todos de nacionalidad chilena, por el delito de homicidio calificado.

Crimen de Cristóbal Miranda

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas del 1 de enero de 2025, en una fiesta de Año Nuevo realizada en el local Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano.

En dicho local, un grupo de personas se acercó a la víctima y lo increpó por un altercado que mantuvieron dos semanas antes en un local nocturno de Concepción.

Además, a través de publicaciones en la red social Instagram, los imputados habían anunciado que iban a agredir a Miranda donde lo encontraran.

Los agresores obligaron a la víctima a arrodillarse y pedirles perdón y, tras negarse, uno de ellos lo golpeó en la cara, cayendo al suelo. Luego, el grupo completo comenzó a darle golpes de pies y puños.

La víctima fue socorrida por un hermano y amigos, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial, al cual ingresó con un traumatismo cráneo encefálico de carácter grave que le provocó la muerte tres días después.