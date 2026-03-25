Homicidio en Cerro Navia: Joven de 20 años muere tras recibir disparo dentro de un vehículo

25 mar. 2026 - 06:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 20 años fue encontrado sin vida al interior de un vehículo en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, tras recibir un impacto balístico, en un hecho que es indagado por equipos especializados.

La víctima fue hallada dentro del automóvil en el que se trasladaba, el cual mantenía algunas de sus pertenencias en el interior, lo que forma parte de los antecedentes que están siendo analizados.

Primeras diligencias

Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

En ese contexto, el fiscal Rubén Salas señaló que "el día de hoy, cerca de las dos de la madrugada, tomamos conocimiento respecto de una víctima que había sido herida con un impacto balístico en calle Mejillones, acá en la comuna de Cerro Navia, por lo cual concurrimos a este lugar".

Antecedentes del hecho

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba una herida de bala y fue encontrada al interior del vehículo, el que se mantenía encendido al momento del hallazgo.

"Lo que tenemos hoy día es este impacto balístico que finalmente produce la muerte de la víctima", indicó el fiscal, agregando que "la información que tenemos hoy día es limitada, tiene que ver con encontrar una víctima al interior de un vehículo con esta herida a bala".

Además, señaló que "estaba al interior del vehículo, el auto estaba encendido, pero no hemos podido determinar si estaba estacionado, si estaba conversando con alguien".

Posible vínculo con robo

Dentro de las líneas investigativas, no se descarta que el hecho esté relacionado con un delito contra la propiedad, aunque aún no hay conclusiones definitivas.

"Hay una bala percutida que tiene que ver con el impacto que recibió la víctima y algún otro antecedente que esto podría estar relacionado más bien con un robo de vehículo u otra especie", explicó.

Uno de los elementos considerados en la investigación es que algunas especies de la víctima no fueron sustraídas, lo que abre distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

"Tenemos algunas especies de la víctima, tenemos, por ejemplo, el celular de la víctima, se encuentra en el vehículo en el que se transportaba, no fue sustraído. Por tanto, hay algunas especies que son de propiedad de la víctima que se encuentran todavía acá en el lugar", sostuvo.

Perfil de la víctima

El joven no residía en el sector, aunque concurría con frecuencia, y mantenía antecedentes por delitos comunes.

"La víctima no pertenece a este sector, sí constantemente venía a este sector. La víctima es un joven de 20 años de edad, y tenía algunos antecedentes, pero los antecedentes que tenía son por delitos comunes, no está relacionado directamente con crimen organizado", afirmó.

En ese sentido, señaló que actualmente no tienen como confirmar o descartar que el hecho esté relacionado con el crimen organizado.